Jorginho marca contra o Vozão, que ainda não venceu sob o comando de Marquinhos Santos

A "lei do ex" apareceu novamente na noite deste domingo (26). Ceará e Atlético-GO empataram por 1 a 1, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de jogar fora casa, o Dragão abriu o placar com Jorginho aos 25, minutos depois do camisa 10 ter tido um gol anulado aos oito.

GOL DO DRAGÃO! Jorginho de cabeça abre o placar no Castelão. #BrasileirãoSerieA



Ceará 0x1 Atlético-GO



pic.twitter.com/LBXqyJ19ns — Matheus Arruda Sports (@MatheusOArruda) June 26, 2022

Na volta do intervalo, o Ceará não perdeu tempo e empatou o duelo aos dois minutos com Erick, que acabara de entrar no lugar de Fernando Sobral. Daí em diante, houve um grande equilíbrio e as equipes ficaram com o placar igual.

GOL DO VOZÃO! Erick empata o jogo no Castelão. #BrasileirãoSérieA



Ceará 1x1 Atlético-GO



pic.twitter.com/EktxSkEDmi — Matheus Arruda Sports (@MatheusOArruda) June 26, 2022

Assim, o Ceará segue sem vencer como mandante no Brasileirão, com o técnico Marquinhos Santos chegando ao quarto jogo sob comando do Vozão sem vitória.

Com o resultado, as equipes somam 17 pontos casa, e estão a dois pontos do América-MG, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Agora, o Vozão visita o The Strongest, na próxima quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o Atlético-GO visita o Olimpia, na quinta (31), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas da SulA.