Ceará 0 x 2 São Paulo: arbitragem polêmica, fim de jejum para Calleri e Tricolor mais aliviado no Brasileirão

O Tricolor, com a vitória, abiru seis pontos em relação à zona do rebaixamento, e o Vozão se complicou um pouco

O São Paulo visitou o Ceará neste domingo (18), para um confronto direto na parte debaixo da tabela, e levou a melhor contra o Vozão, que teve dois expulsos. O Tricolor, com o 2 a 0 (gols de Calleri e Bustos), pode respirar um pouco mais aliviado na briga na parte debaixo da tabela.

Quem deu o primeiro susto foi o Ceará que, aos 30 segundos de jogo, teve sua primeira chegada, quando Jô acionou Mendoza, que só não conseguiu abrir o placar porque Felipe Alves fez uma grande defesa. No entanto, essa foi uma das poucas chances dos donos da casa, que logo viram o São Paulo assumir o controle do jogo.

Mesmo jogando fora de casa, o Tricolor não tomou muito conhecimento do Ceará após aquele primeiro lance. E foram necessários 22 minutos para os paulistas abrirem o placar com Calleri, que não marcava há nove jogos. O centroavante mandou de cabeça após um cruzamento de Patrick e vibrou muito com seus companheiros.

Depois do gol, o jogo começou a ter algumas confusões por conta da arbitragem, que não tinha o mesmo controle do jogo que o São Paulo apresentava. Para começar, aos 26 minutos, Richardson invadiu a área do São Paulo e foi para o chão após um encontrão mas, apesar de os comentaristas de arbitragem terem achado que deveria ter sido marcado o pênalti para o Vozão, o juiz não deu nada.

Em seguida, aos 35 minutos, uma nova trapalhada do jovem árbitro. Ao ser lançado na área, Calleri vence a disputa com Luiz Otávio, que acaba cometendo a falta, o pênalti foi marcado e o defensor recebeu o amarelo. No entanto, o VAR chamou a arbitragem para a revisão do lance, e o pênalti foi cancelado, uma vez que ficou entendido que o lance foi fora da área. Assim, o cartão amarelo foi trocado por um vermelho, uma vez que a infração muda.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve algumas chances, mas não converteu em gol. O placar ainda magro se deve bastante ao goleiro João Ricardo, que fez boas defesas para o Vozão. Enquanto isso, os donos da casa ficaram nervosos e de cabeça quente, reclamando muito com a arbitragem e cometendo muitas faltas.

Na volta para o segundo tempo, Rogério Ceni apostou em três mudanças mas, apesar de o controle do jogo seguir com o Tricolor, a equipe não conseguia ampliar a vantagem no placar, mesmo com um a mais em campo. João Ricardo seguia sendo um grande inimigo do gol paulista.

Mesmo que a superioridade ainda fosse do São Paulo, o Ceará voltou mais ligado para o segundo tempo, e até teve algumas chances. No entanto, o ataque do Vozão não encaixava e era muito difícil surpreender o Tricolor, ainda muito estável por todo o campo de jogo.

A partir da segunda metade, o jogo começou a ficar muito amarrado, e os dois times iam trocando muitos passes quando tinham a posse, mas sem arriscarem muito. O São Paulo, mesmo com um a mais, não apertava o adversário, e deixava o jogo morno no meio de campo.

Antes do final, porém, ainda deu tempo de o clima esquentar mais uma vez quando, aos 39 minutos, Zé Roberto também levou cartão vermelho. Apenas 20 minutos depois de entrar no jogo, o atacante deu um carrinho sem bola em Diego Costa, dentro da área Tricolor, e acabou expulso, deixando o Vozão com dois a menos em um momento em que ia pressionando um pouco mais em busca do empate.

Com dois a menos, o Ceará abdicou do jogo e acabou levando o segundo gol a pouco tempo do final do jogo. Aos 48 minutos, Marcos Guilherme encontrou Igor Gomes na área, e o camisa 26 mandou para Bustos, no meio da área, que só precisou empurrar para o gol para ampliar a vantagem.

O resultado fez o São Paulo abrir vantagem em relação ao Ceará na tabela, chegando aos 34 pontos contra 31 do adversário, mesmo que ambos tenham mantido as posições (13ª e 14ª, respectivamente). A vitória foi muito importante para o Tricolor, que abriu seis pontos da zona de rebaixamento. Os paulistas voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no domingo (25), quando recebem o Avaí, enquanto o Ceará só joga na quarta-feira (28), contra o Coritiba, fora de casa.