CBF triplica premiação da seleção feminina após repercussão positiva do Mundial

CBF repensa premiação às atletas da seleção após sucesso da equipe no Mundial da França; quantia segue destoante comparado com time masculino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu triplicar a premiação prometida às jogadoras da seleção brasileira de R$37,5 mil para R$120 mil. A decisão foi informada pela presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Michelle Ramalho, que foi chefe da delegação brasileira na da .

Em entrevista ao GloboEsporte.com, Michelle afirmou que o desempenho das atletas no Mundial pode ter influenciado na decisão da CBF: “Eu acredito que pelo desempenho das meninas na , com certeza a CBF acertou em tomar esta posição. Conversamos muito com o presidente Rogério Caboclo desde que voltamos da competição e esta semana ele me retornou com uma mensagem, anunciando o aumento no valor da premiação”.

A pressão dos torcedores em cima da instituição na busca por igualdade financeira no futebol, tanto para homens como para mulheres, teria sido outro fator a contribuir com a ação da CBF. Apesar da queda de desempenho da seleção nas últimas Copas do Mundo, o presidente da instituição, Rogério Caboclo garantiu que a entidade vai elevar o prêmio para R$ 120 mil por atleta. O valor anterior era de R$37,5 mil, e seria pago somente caso a equipe chegasse à semifinal do Mundial.



(Foto: AFP/Getty)

Nesta edição, o caiu nas quartas de final para a anfitriã França. A melhor campanha da seleção em uma Copa ocorreu em 2007. Na ocasião, o Brasil conquistou o vice-campeonato depois da derrota para a por 2 a 0.

Um dos principais pedidos das atletas que disputaram o Mundial de 2019 foi por igualdade financeira. A maior manifestação ocorreu por meio da iniciativa de Marta ao disputar o torneio sem um patrocinador com o intuito de contribuir para a luta por igualdade. Segundo a camisa 10 as propostas estavam consideravelmente abaixo do que os atletas masculinos recebiam das mesmas marcas que chegaram a oferecer patrocínio a ela.

Impulsionada pelo apelo do torcedores por maior reconhecimento ao futebol feminino, a CBF decidiu “acatar” aos inúmeros pedidos. Porém, muito ainda há de ser feito, já que o valor é destoante em relação ao pago à seleção masculina, cerca de R$1 milhão por jogador, conforme anunciou a CBF recentemente.