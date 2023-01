CBF repudia camisa da seleção brasileira em atos golpistas de Brasília

Entidade se manifesta pela primeira vez pelo uso político do uniforme amarelo, algo que se tornou comum na última década

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou na manhã desta segunda-feira (9) contrária ao uso da camisa da seleção brasileira por parte dos participantes do ato golpista ocorrido em Brasília no último domingo, quando estes invadiram a sede dos Três Poderes e depredaram o patrimônio público por horas até que as forças de segurança conseguiram controlar a situação. Os prédios do Congresso Nacional, Palácio da Alvorada e Palácio da Justiça foram os alvos dos terroristas.

É a primeira vez que a CBF se manifesta de forma clara sobre o uso político da camisa do Brasil, símbolo que se tornou frequente desde os protestos de 2013, passando pelos defensores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) até os atos mais recentes, que defendiam um golpe de estado por parte dos militares. O manto canarinho também se tornou frequente nas manifestações em apoio ao hoje ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país", escreve a CBF. "A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros."

"A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo."

Em Brasília, já foi decretada uma intervenção federal e o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) pelo período de 90 dias, e estão em curso investigações sobre os responsáveis pelo ato golpista, seus financiadores e as possíveis falhas da força de segurança na ocasião.