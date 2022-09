CBF não responde pedido do Atlético-MG para reconhecer 'Brasileiro' de 1937

Clube enviou dossiê e pediu reconhecimento da Copa dos Campeões de 1937 como título brasileiro. Falta de resposta desgasta relação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não respondeu à solicitação do Atlético-MG para reconhecimento do título de 1937 como Campeonato Brasileiro, feita em fevereiro deste ano. A situação incomoda o clube, como soube a GOAL.

Após a conquista do título nacional em 2021, a cúpula do Atlético-MG queria que o título da Copa dos Campeões de 1937 fosse reconhecido também como a conquista do Brasileirão, o que culminaria em um tricampeonato por parte do Galo.

A solicitação, enviada em fevereiro deste ano, não foi respondida até o momento pela CBF. A entidade não deu nem um tipo de parecer aos mineiros, que veem a relação se desgastar com a situação. O clube entende que falta diálogo sobre a situação, conforme apurado pela reportagem.

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, fez visitas ao mandatário da entidade, Ednaldo Rodrigues, mas não recebeu posição alguma do dirigente. O Galo tentou acelerar o processo para o reconhecimento do tricampeonato nacional, mas já sabia que a situação seria complicada, mesmo que houvesse certa confiança nos bastidores.

A solicitação do Galo era baseada na forma como o torneio foi destacado à época para fazer o pedido. Na ocasião, a competição foi reconhecida em veículos de comunicação de vários estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina.