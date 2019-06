CBF faz 'viagem no tempo' para estreia da seleção na Copa América

De homenagens aos campeões de 1919, passando por palavras quase extintas... até o Canarinho Pistola!

No dia da estreia da seleção brasileira na , a CBF voltou 100 anos no tempo para homenagear o time campeão de 1919 – exatamente na primeira vez em que o recebeu o campeonato. Toda a identidade visual da entidade mudou, como forma de homenagear os heróis do passado trazendo também conteúdo sobre o time atual treinado por Tite. Inclusive, o escudo da CBF voltou ao primeiro formato, ainda com a sigla CBD – Confederação Brasileira de Desportos, a precursora da atual CBF.

Nas redes sociais, os posts misturaram a história de 1919 – ano em que o Brasil conquistou o seu primeiro grande título, ao bater o por 1 a 0 com gol de Friedenreich no Estádio das Laranjeiras – com alguns personagens atuais, como Daniel Alves e Casemiro. Sobrou até para o Canarinho Pistola, mascote da seleção que foi gravado em preto e branco andando pelas ruas de .

Como era o Brasil em 1919, ano do primeiro título sul-americano do escrete brasileiro?



Vem descobrir 9 curiosidades do país no início do século XX >> https://t.co/9nM1F12ggi pic.twitter.com/wMBcWLqIZe — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de junho de 2019

Vamos viajar no tempo e voltar a 1919, ano em que o escrete brasileiro levantou a taça sul-americana sob a batuta do 1º grande ídolo do futebol nacional: 'El Tigre' Friedenreich!



Conhece a história do craque? Veja matéria especial >> https://t.co/YRtIJjHvLq pic.twitter.com/PytxaJp6yS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de junho de 2019

As reações foram diversas nas redes sociais, com alguns torcedores demonstrando insatisfação com a CBF e outros admirando as imagens divulgadas – inclusive reconhecendo ídolo de seus clubes, como o caso de Neco, um dos primeiros destaques do . Outras curiosidades ficaram pelo uso de palavras hoje sequer usadas, como por exemplo a chamada do jornal “O Paiz”, que exclamou: “Os denodados campeões” na chamada que noticiou o título passando a ideia de valentia daquela equipe.

Prélio, toss, filó, regra três... Não entendeu nada?



Nós voltamos ao passado neste dia especial de estreia na Copa América. E, para reverenciar os campeões de 1919, é bom aprender a linguagem, né?



Confira uma lista de expressões da época >> https://t.co/1AHxk5vQNd pic.twitter.com/WSCIATw4HI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de junho de 2019

O Brasil abre a Copa América de 2019, que após 30 anos volta a ser realizada no país, homenageando os heróis de 1919. A equipe treinada por Tite vai disputar o jogo contra a , às 21h30, com a camisa branca que foi usada daquela época até o início da década de 1950 – sendo aposentada após a derrota na final da de 1950. Homenageando o passado, a seleção inicia um caminho pensando em um único futuro que interessa: o título.