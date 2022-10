CBF diz que bola não bateu na barriga de Léo Pereira... mas por que não foi pênalti?

Entidade respondeu ao ofício enviado pelo Corinthians na última quinta-feira

A polêmica do possível pênalti não marcado para o Corinthians no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo segue sendo um dos principais assuntos dos últimos dias. Segundo o jornal O Globo, a CBF respondeu à reclamação feita pelo Corinthians na última quinta-feira (13).

De acordo com o portal, a carta enviada por Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, reconhece que a justificativa usada pelo VAR de que a bola teria resvalado na barriga de Léo Pereira foi equivocada, mas que isso não interferiu na decisão da não marcação do pênalti.

Na carta, a CBF explica que a decisão tomada de não marcar o pênalti foi a correta, já que houve um desvio em Léo Pereira, e, independente da parte do corpo em que tenha tocado, a regra da Fifa determina que não deve ser marcado o pênalti neste tipo de lance.

No comunicado oficial divulgado pelo Timão nesta quinta-feira (13), o clube afirma que "em nenhum momento a bola bate na barriga do defensor do Flamengo", cobrando uma posição da CBF sobre o lance ocorrido na partida da última quarta.