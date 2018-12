Renato barrado em 2019? CBF promete bater martelo em breve

A entidade terá palavra final para dizer se o ídolo gremista poderá trabalhar na elite do futebol brasileiro sem o cerificado necessário

A situação de Renato Gaúcho para 2019 ficou complicada após as suas ausências no curso PRO da CBF Academy. O técnico do Grêmio esteve na Granja Comary por apenas um dia, e se não conseguir o certificado pode não ter a permissão para exercer o seu trabalho na próxima temporada. Isso porque a CBF passará a exigir, obrigatoriamente, que os técnicos do Brasileirão tenham, no mínimo, a Licença A.

Em entrevista concedida na Granja Comary na última semana, o treinador disse que tinha um acordo com a CBF para não comparecer em algumas aulas do curso – o que ainda não foi confirmado pela entidade.

No entanto, como o aluno precisa ter comparecido a 100% das aulas e ter uma média superior a 7 para ser aprovado, o mais provável é que o técnico campeão da Libertadores em 2017 seja reprovado. E sem o diploma, ficaria impossibilitado de comandar o Grêmio na próxima temporada.

Enquanto Renato só curte uma praia no Rio de Janeiro...#boatardefox pic.twitter.com/e3HQdWBpc4 — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) 11 de dezembro de 2018

Ciente da saia-justa causada pela postura do treinador, que trocou as aulas na serra para curtir as férias na praia de Ipanema com os amigos, a CBF deverá emitir um comunicado para explicar a situação e colocar ‘pingos nos is’.

Isso porque a palavra final será da entidade, e não da CBF Academy, o braço responsável pelo curso. Na prática, é simples: a CBF Academy dá a base científica, o conhecimento, mas quem diz as regras proibitivas ou não para 2019 é apenas a CBF.