CBF atualiza tabela e tira três pontos do Palmeiras no Brasileirão: veja a classificação atualizada

Resultado do jogo contra o Botafogo foi suspenso temporariamente, mas ainda assim o Verdão continua na liderança do campeonato

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou nesta quarta-feira (29) a tabela do Brasileirão 2019 e formalizou a retirada de três pontos do após ordem do STJD. Seguido orientação do tribunal, a entidade só homologará o resultado da vitória por 1 a 0 sobre o depois da análise completa do caso, já que o time carioca pediu sua suspensão.

Confira como ficou a classificação de acordo com o site oficial da CBF:

A atitude da CBF é uma consequência da polêmica sobre o suposto mal uso do árbitro de vídeo (VAR) na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, no último sábado (25), pelo Brasileirão. O Botafogo se considerou lesado pela ação da arbitragem de Paulo Roberto Alves Junior no lance que originou o único gol da partida e pediu a anulação do resultado.

Na jogada em questão, o juiz não marcou pênalti no atacante Deyverson, do Palmeiras, e chegou a dar cartão amarelo ao jogador por simulação antes de reiniciar a partida - e só então, após contato com o VAR, voltou atrás para assinalar a penalidade (anulando, também, o cartão dado ao palmeirense).

Agora, o tribunal deu dois dias para que tanto Palmeiras quanto a Procuradoria apresentem suas manifestações como parte da investigação - que poderá ser acatada ou não pelo STJD. Clique aqui e entenda o caso completo.