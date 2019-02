CBF altera data da final da Copa do Brasil para evitar concorrência com Brasileirão

Partidas serão realizadas nos dias 4 e 11 de setembro para evitar que times tenham que dividir a atenção do torneio com outras competições

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu antecipar as datas das finais da Copa do Brasil do fim do ano para os dias 4 e 11 de setembro. O objetivo é fazer com que as equipes não tenham que dividir a atenção do torneio com outras competições.

"Foi uma mudança estratégica por conta da reta final das competições. A CBF entendeu que ao recuar as finais para setembro aliviaríamos a reta final do volume de decisões que a gente geralmente tem entre o final de novembro e o começo de dezembro. Estamos convictos de que com isso conseguiremos ter uma reta final de forma mais aliviada e mais amena para os clubes. E com essa medida nós privilegiaremos também a final da Copa do Brasil, garantindo que ela tenha uma atenção total e plena", explicou Manoel Flores. diretor de competições da CBF.

A atual edição da Copa do Brasil começou na última terça-feira (5) com a goleada do Fluminense sobre o River, do Piauí. Assim como em 2018, o campeão receberá mais de R$50 milhões.