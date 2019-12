Cazares fora do Atlético-MG? Presidente admite chance de venda

Presidente do Galo disse ter passado “muita raiva” com Cazares e revela: “vem dando sinais que não quer renovar”

O segue na busca por um treinador. Porém, além de pensar em quem será o próximo comandante da equipe em 2020, o estuda o futuro de algumas peças no elenco, em especial do meio-campista Cazares. Com vínculo até o final de 2020, o equatoriano tem a possibilidade de assinar pré-contrato com outro clube a partir do meio da próxima temporada.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

Em entrevista à Rádio da Massa Atleticana, Sette Câmara, presidente do Atlétioc-MG, revelou que o desejo do atleta não é seguir no Galo: “O jogador tem mais um ano de contrato. Então, ou se renova com o atleta, para não perder a possibilidade de vendê-lo, ou se vende agora. A questão é que ele vem dando sinais que não quer renovar. Se tivermos proposta boa vamos fazer negócio agora”.

Por fim, o dirigente disse qual seria o problema de Cazares, de acordo com ele: “Acredito que é um dos melhores camisas 10 do quando quer jogar, mas quando não quer, passamos muita raiva com ele”.