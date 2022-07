Caxias x Oeste: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste sábado (30), pela partida de volta da segunda fase da Série D; veja como acompanhar na TV e na internet

Caxias e Oeste se enfrentam neste sábado (30), no Estádio Centenário, a partir das 15h (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, na internet.

Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1.. Quem vencer o duelo deste sábado se classifica para as oitavas de final, e enfrentará o vencedor de Real Noroeste e Anápolis.

O Caxias chega para o duelo com uma invencibilidade de seis jogos, enquanto o Oeste vem de nove jogos sem derrota.

Prováveis escalações

Possível escalação do Caxias: Andre, Marcelo, Wesley, Thiago Sales, Amaral, Rennan, Matheuzinho, Davi Lopes, Bustamante, Sodre e Maicon Assis.

Possível escalação do Oeste: Dheimison, Lenon, Afonso, Thiago Silva, Gustavo, Davi, Bruno Lima, Tite, Léo Ceará e Kauã.

Desfalques da partida

Caxias:

Sem desfalques confirmados.

Oeste:

Giovane: suspenso.

Quando é?

JOGO Caxias x Oeste DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Estádio Centenário, Caxias do Sul - RS HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Caxias

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 0 Azuriz Série D 16 de julho de 2022 Oeste 1 x 1 Caxias Série D 24 de julho de 2022

Próximas partidas

Sem jogos definidos.

Oeste

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 1 x1 Caxias Série D 24 de julho de 2022 Oeste 2 x 0 Juventus-SP Copa Paulista 27 de julho de 2022

Próximas partidas