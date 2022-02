Caxias x Internacional: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gaúcho 2022

A bola vai rolar neste sábado (12) para Caxias x Internacional pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, a partir das 16h30 (do horário de Brasília). No último encontro entre as equipes, o Colorado venceu o Caxias por 2 a 0, válido pelo Estadual da última temporada.

Sem vencer há três rodadas (dois empates e uma derrota), o Inter busca reencontrar o caminho da vitória. Uma nova derrota poderá tirar o Colorado da zona de classificação para as semifinais.

Do outro lado, o Caxias aparece na terceira posição com oito pontos (dois empates e duas vitórias).

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em duelo direto na tabela de classificação, o Internacional volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória na temporada.

Para o confronto, o técnico Alexander Medina poderá escalar Gabriel, que teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID).

Por outro lado, Gabriel Mercado, com lesão muscular na coxa direita, Carlos Palacios e Rodrigo Moledo, em condicionamento físico, estão fora.

Já o Caxias não poderá contar com Jonathan, que sofreu uma torção no joelho direito. Rennan Siqueira é o mais cotado para assumir a vaga.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Gabriel), Liziero, Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes.

Possível escalação do Caxias: André Lucas; Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Rennan Siqueira; Amaral, Davi Lopes, Matheuzinho, França e Diogo Sodré; Batista.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Gabriel Mercado: lesão muscular na coxa direita

Carlos Palacios e Rodrigo Moledo: condicionamento físico

CAXIAS:

Jonathan: torção no joelho direito.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Caxias x Internacional será transmitido ao vivo pela RBS TV (para RS), na TV aberta, e pelo SporTV 3 e Premiere 2, neste sábado (12), no Estádio Centenário.