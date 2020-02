Caxias x Grêmio: onde assistir, escalação e horário da final do 1º turno do Gaúcho

Final do 1º turno do Campeonato Gaúcho será disputada neste sábado (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste sábado (22), às 16h30h (de Brasília), pela final do primeiro turno do . O duelo terá transmissão na TV aberta e na TV fechada. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias x Grêmio DATA Sábado, 22 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 16h30h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Divulgação

O duelo terá transmissão da Globo, na TV aberta, para o Rio Grande do Sul, e no premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apesar de ser final o clima foi de descontração no CT do Grêmio. Como de costume, Renato fez mistério sobre a escalação e fechou as atividades. A única parte do treino liberada foi um recreativo com os jogadores.

Assim, a principal dúvida é se o treinador manterá o esquema com três volantes, utilizado no Gre-Nal, ou se retomará a formação habitual no 4-2-3-1.

Provável escalação do Grêmio: ​Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda (Geromel) e Cortez; Lucas Silva (Luciano), Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Diego Souza e .

Provável escalação do Caxias:Deivity; Muriel, Saimon, Kanu e Schwarzer; Ávila, Jean Silva, Clayton e Neto Pessoa; Zotti e Leilson.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 Aimoré Campeonato Gaúcho 9 de fevereiro 0 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 15 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Juventude Campeonato Gaúcho 29 de fevereiro 19h (de Brasília) América de Cali x Grêmio Libertadores 3 de março 21h30 (de Brasília)

Caxias

JOGO CAMPEONATO DATA Esportivo 1 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 9 de fevereiro Caxias 1 x 0 Ypiranga Campeonato Gaúcho 16 de fevereiro

Próximas partidas