Caxias x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem na noite desta quarta-feira (26), no estádio Centenário, às 21h30 (de Brasília), o primeiro jogo da final do . A partida será transmitida pela Globo (RS) na TV aberta e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias x Grêmio DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Centenário (RS) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela Globo (RS) na TV Aberta, e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real ,

Mais de um mês sem entrar em campo, o Caxias terá que superar a falta de ritmo e também os desfalques no duelo contra os gremistas. Em quase um mês sem atuar, o time viu Da Silva, Jean Carlos e Tilica deixarem o elenco, além de Tontini e Gilmar se lesionarem. Para compor as baixas, o clube contratou os atacantes Marcelo Campanholo e Claudinho.

Já o Grêmio volta a encontrar a equipe a qual foi derrotado pela última vez na temporada, há quase seis meses. O Tricolor, de lá para cá, está há 15 jogos invicto, mas terá baixas para o confronto: Diego Souza, lesionado na coxa esquerda, está fora, enquanto Kannemann e Orejuela estão suspensos, e Maicon, com uma entorse no tornozelo, é dúvida.

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol, Ivan, Laércio, Thiago Sales, Bruno Ré, Juliano, Yuri, Carlos Alberto, Diogo Oliveira, Bruninho e Juninho Potiguar.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, David Braz, Bruno Cortez, Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Pepê e Isaque.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 0 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020 Caxias 2 x 0 Campeonato Gaúcho 26 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Caxias Campeonato Gaúcho 30 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Caxias 20 de setembro de 2020 A definir

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas