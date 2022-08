Caxias x América-RN: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série D

Partida acontece neste sábado (20), pelas quartas de final da Série D; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga nas semifinais e o acesso para a Série C de 2023, Caxias e América-RN se enfrentam neste sábado (20), no Estádio Francisco Stédile, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Série D. A partida terá transmissão ao vivo do InStat TV, no streaming.

A equipe que vencer esta eliminatória se classificará para a semifinal da competição, e, consequentemente, garantirá o acesso para a Série C de 2023.

Certamente, o Caxias é um dos clubes de maior representatividade nestas quartas de final da Série D do Brasileirão 2022. Na temporada passada, a equipe não conseguiu o acesso por pouco, parando justamente na fase atual, contra o ABC, outro rival de Natal.

A competitividade entre os times que estão nas quartas de final é inegável. Mas o América se sobressai atualmente, por estar na melhor fase entre os competidores e ainda ter baita tradição, se credenciando como um dos grandes favoritos ao acesso.

Prováveis escalações

Possível escalação da Caxias: André Lucas, Marcelo, Wesley, Thiago Sales, Rennan Siqueira; Amaral, Tetê, Diogo Sodré, Matheusinho, Maicon Assis; Batista.

Possível escalação do América-RN: Bruno Pianissolla, Everton, Jean Pierre, Edson Silva e Rômulo; Maycon Lucas, Allef e Téssio; Felipinho, Elvinho e Wallace Pernambucano.

Desfalques da partida

Caxias

Marlon: fratura no tornozelo

América-RN:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Caxias x América-RN DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Francisco Stédile - Rio Grande do Sul, RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta e Heitor Alex Eurich (PR)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR) VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Caxias

JOGO CAMPEONATO DATA Real Noroeste 1 x 1 Caxias Série D 7 de agosto de 2022 Caxias 0 (3)x(0) 0 Real Noroeste Série D 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-RN x Caxias Série D 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

América-RN

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 2 x 1 Moto Club Série D 7 de agosto de 2022 Moto Club 0 x 1 América-RN Série D 13 de agosto de 2022

Próximas partidas