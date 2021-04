Caxias x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), em duelo atrasado da primeira rodada do Gauchão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio visita o Caxias nesta sexta-feira (16), às 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias x Grêmio DATA Sexta-feira, 16 de abril de 2021 LOCAL Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca retomar a liderança do Campeonato Gaúcho / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (16), às 20h. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ver o Internacional assumir a liderança do Gauchão, o Grêmio entra em campo visando deixar de lado a eliminação na terceira fase da Copa Libertadores e voltando suas atenções para o estadual e Copa Sul-Americana, que já inicia na próxima semana.

A equipe não terá Renato Gaúcho no banco de reservas. O treinador pediu demissão nesta quinta-feira (15). Desta forma, Thiago Gomes, da equipe sub-21, será o comandante nas próximas partidas.

Para o confronto contra o Caxias, apenas o goleiro Brenno, dos que atuaram por 90 minutos pela Libertadores, deverá estar em campo.

Já o Caxias, na quarta posição, com 14 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após uma derrota e um empate nos últimos dois jogos.

Provável escalação do Grêmio: Brenno (Adriel); Rafinha (Felipe), Paulo Miranda, Ruan e Guilherme Guedes; Thiago Santos; Luiz Fernando (Léo Pereira), Lucas Silva, Darlan e Léo Chú; Ricardinho.

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol; John Lennon, Henrique (Guilherme Mattis), Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano (Tontini), Marlon e Jhon Cley; Mazola, Milla e Giovane Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente del Valle 2 x 1 Grêmio Copa Libertadores 9 de abril de 2021 Grêmio 1 x 2 Independiente del Valle Copa Libertadores 14 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Novo Hamburgo Gaúcho 18 de abril de 2021 20h (de Brasília) Ypiranga x Grêmio Gaúcho 25 de abril de 2021 A definir

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Novo Hamburgo 3 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 2 de abril de 2021 Caxias 0 x 0 Juventude Campeonato Gaúcho 6 de abril de 2021

Próximas partidas