Caxias x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (2), pelo primeiro jogo da semifinal do Gauchão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Caxias e Grêmio se enfrentam neste domingo (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Centerário, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias x Grêmio DATA Domingo, 2 de maio de 2021 LOCAL Estádio Centenário - Caxias do Sul, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca vantagem no primeiro jogo da semifinal do Gauchão / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 19h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Lanús na Copa Sul-Americana, o Grêmio volta suas atenções para jogo de ida da semifinal do Gauchão.

Por conta do desgaste, Pedro Geromel pode ficar de fora, assim como Rafinha.

O elenco voltou para Porto Alegre e já iniciou a preparação para o confronto com o Caxias. Acesse e leia mais sobre as atividades do dia: https://t.co/8MaHF1COcd



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/p3hBdZMCku — Grêmio FBPA (@Gremio) April 30, 2021

Já o Caxias busca reencontrar o caminho da vitória após cinco jogos (quatro empates e uma derrota).

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson (Rafinha), Paulo Miranda (Geromel), Ruan e Cortez; Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Pereira, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol; John Lennon, Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano e Carlos Alberto; Gustavo Ramos, Diogo Oliveira (Milla) e Jhon Cley; Giovane Gomez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 2 x 3 Grêmio Gaúcho 25 de abril de 2021 Lanús 1 x 2 Grêmio Copa Sul-Americana 29 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Aragua Copa Sul-Americana 6 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Grêmio x Caxias Gaúcho 9 de maio de 2021 16h (de Brasília)

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 2 x 2 Ypiranga Gaúcho 21 de abril de 2021 Pelotas 1 x 1 Caxias Gaúcho 25 de abril de 2021

Próximas partidas