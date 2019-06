Cavani vira prioridade no Atlético de Madrid e pode deixar o PSG

Atacante uruguaio marcou 193 gols pelo PSG, mas pode estar perto da saída do time francês

O começa a se mexer contra o desmanche que vinha se configurando em seu elenco. Para isso, o time colchonero colocou o uruguaio Edinson Cavani como alvo prioritário para substituir Antoine Griezmann, de acordo com a Cadena Cope.

Griezmann, Juanfran, Godín e Lucas Hernandez já confimaram suas saídas da equipe da capital espanhola. Existe ainda a possibilidade de Diego Costa também deixar o Wanda Metropolitano e isso pode facilitar a negociação pelo atacante do .

Cavani tem mais um ano restante em seu contrato com a equipe francesa e caso não renove vai poder sair de graça no meio do ano que vem e isso é algo que o PSG quer evitar. Por isso, caso Cavani não facilite para uma renovação, o PSG pode facilitar a negociação com o Atlético de Madrid.

O urugauio marcou 193 gols pelos franceses, sendo 23 deles na temporada que acabou há poucos dias.