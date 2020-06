Cavani se rende a golaço de Zidane e habilidade de Ronaldo: 'maior de todos os tempos'

Centroavante do PSG exalta dupla ex-Real Madrid e afirma que Ronaldo Fenômeno foi o maior atacante da história

Com três Bolas de Ouro cada, Ronaldo e Zidane foram duas lendas do futebol que encantaram diferentes gerações de torcedores. E um dos fãs da dupla é hoje uma estrela do futebol mundial. Edinson Cavani, do , revelou que o gol do francês na de 2002 foi o mais bonito que já viu e que o Fenômeno é o “maior atacante de todos os tempos”.

Se alguém tem propriedade para falar de gols ou de atacantes é o uruguaio. Com médias de 33 tentos por temporada ao longo dos últimos nove anos, Cavani se tornou um dos maiores centroavantes do mundo e da história do PSG. E para ele, não houve nenhum outro camisa 9 tão completo como Ronaldo.

"Para mim, como número 9, acho que Ronaldo é quem tem todas as qualidades de um atacante. Ele tinha todas as qualidades. Ele era completo”, explicou o uruguaio ao site oficial do PSG.

Ronaldo sempre foi muito famoso por sua incrível habilidade e seu poderoso arranque, que atrelados a muita força física, faziam com que fosse praticamente imparável. Além disso, o vencedor de duas Copas do Mundo tinha um repertório fantástico para finalizar, o que fazia com a mesma qualidade com qualquer uma das duas pernas.

“Ele era um atacante fora de série, muito técnico, muito habilidoso. Para mim, ele foi o melhor atacante de todos os tempos”, completou Cavani.

Talvez a única coisa que faltou na magnífica carreira do Fenômeno foi um título de Champions League, grande especialidade do e de Zidane. Como treinador, o francês conquistou três orelhudas de maneira consecutiva, mas foi como jogador que ele encantou o mundo com um dos gols mais bonitos da história da competição.

Há 18 anos, o Real Madrid chegava a mais uma final de Liga dos Campeões, dessa vez contra o . Raúl abriu o placar para o clube merengue e Lúcio, zagueiro campeão mundial com o naquele ano, empatou para os alemães. Então, no final do primeiro tempo, Roberto Carlos foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Zidane, que acertou um voleio magistral de esquerda para dar o título ao Real.

📅 18 years to the day since THAT Zinédine Zidane volley! 🚀



🤔 Best goal in #UCL history?#OTD | @realmadriden pic.twitter.com/pHMVSZWWmP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 15, 2020

"O melhor gol que já vi? Lembro do gol de Zidane na Liga dos Campeões, em que ele recebe um cruzamento e dispara um voleio com o pé esquerdo”, contou Cavani.

“Também vi um gol muito bonito de Francesco Totti, mais ou menos do mesmo estilo, acho que foi contra a , ele marcou um gol impressionante, muito bonito”.

Mas enquanto relembra de gols bonitos, Cavani aguarda para saber qual será seu futuro. Em fim de contrato com o PSG, o atacante não deve assinar uma renovação com o clube e é especulado em vários times, como o Boca Juniors e o São Paulo de Lugano.