Cavani revela 'sabor amargo' em saída do Manchester United: "faltou o torcedor ao nosso lado"

O jogador de 35 anos marcou apenas dois gols em sua última temporada com os Red Devils e esperava que pudesse ajudar mais a equipe

O atacante Edinson Cavani se despediu do Manchester United. Em entrevista ao canal oficial do clube inglês, o uruguaio, especulado no futebol brasileiro, não escondeu a frustração por não ter seu contrato renovado.

Mesmo assim, ele agradeceu aos fãs pelo carinho. Cavani disse que esperava contribuir com mais gols para a temporada do Manchester United ao se despedir do clube, agradecendo aos torcedores pelo apoio durante seu tempo em Old Trafford. O atacante uruguaio jogou seu último jogo pelos Red Devils, pois está sem contrato neste verão.

O atleta, de 35 anos, marcou apenas dois gols ao longo da campanha 2021-22 e sente que poderia ter feito melhor.

O que Cavani falou sobre sua carreira no Manchester United?

Getty

"Queria contribuir mais nesta temporada. Uma das coisas que me deixou com um gosto ligeiramente amargo é que, quando tivemos uma temporada muito agradável e bastante decente [2020/21], não conseguimos ter os torcedores conosco. E agora, nesta temporada, com os torcedores voltando aos gramados e estádios, eu realmente não consegui fazer o tipo de campanha, para ser honesto, em uma frente pessoal que eu realmente gostaria. Onde eu seria capaz de marcar o tipo de gols que fiz na temporada passada e depois celebrá-los um pouco mais com os torcedores - o tipo de coisa que é ótimo para um atacante fazer. Mas quero agradecer sinceramente aos torcedores do fundo do meu coração, porque eles sempre me mostraram muito carinho, e isso é muito importante para um jogador de futebol”, disse o atacante ao site do clube.

Ele acrescentou: “Sinceramente, não tenho nada além de palavras de gratidão aos torcedores e torcedores do Manchester United. Honestamente, eles me mostraram muito respeito desde o primeiro momento em que cheguei. Acho que eles reconheceram muito todo o trabalho duro que sempre tentei fazer da melhor maneira possível, dando o meu melhor para esta equipe.

“Eu realmente sou muito grato, e vou sair daqui com uma lembrança feliz daquele carinho que eles me mostraram e sempre demonstraram”, finalizou.

Como foi o desempenho de Cavani no Manchester United?

Cavani chegou a Old Trafford em transferência gratuita em 2020, tendo deixado o Paris Saint-Germain naquele ano.O uruguaio marcou 10 gols na Premier League em 26 jogos, na sua primeira temporada com o clube.

No entanto, sua segunda campanha com os Red Devils foi atormentada por lesões. Ele jogou apenas 15 vezes na primeira divisão em 2021-22, com outras quatro partidas na Champions League.