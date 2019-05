Cavani revela que precisou de remédio para dormir após Barcelona x PSG

Atacante diz que ficou preocupado com seu rendimento nos treinos pelas noites em claro

Uma das mais épicas partidas da dá o que falar até hoje. Trata-se do histórico 6 a 1 aplicado pelo , no Camp Nou, sobre o , que eliminou o time francês. O atacante uruguaio Edinson Cavani afirmou que precisou de medicação para conseguir dormir após o episódio, tamanho o impacto que causou nele.

"Esse jogo me afetou muito. Ninguém imaginava o que poderia acontecer. Eu não conseguia dormir, por isso passava meu tempo lendo. Aí comecei a ficar preocupado eu ia chegar nos treinamentos sem ter fechado meus olhos durante a noite. O médico me atendeu e me prescreveu um remédio para me ajudar a dormir. Aos poucos eu consegui dormir", falou Cavani à ESPN.

O time francês venceu a primeira partida por 4 a 0, no Parc de Princes, e ainda chegou a balançar as redes no Camp Nou, mas tomou seis gols, em uma das maiores atuações da carreira de Neymar.

Na atual temporada, o PSG chegou a abrir 2 a 0, no agregado, contra o , mas tomou a virada com um gol nos acréscimos e foi eliminado mais uma vez.