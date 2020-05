Cavani por Icardi: PSG e Inter negociam troca de atacantes na próxima janela

Contrato de três anos é trunfo dos italianos para contratarem uruguaio; já o argentino ficaria na França em definitivo

Dois tradicionais jornais da e da - La Gazzetta dello Sport e L'Equipe - publicaram neste domingo que a e o negociam a troca dos atacantes Mauro Icardi e Edinson Cavani.

O uruguaio iria para a equipe italiana sem custos, uma vez que seu contrato com os franceses, que termina em julho, não será renovado. Já o argentino seria adquirido em definitivo pelo - embora a pedida da Inter (70 milhões de euros, o equivalente a quase R$ 420 milhões) ainda seja considerada alta.

Cavani é o maior artilheiro da história da equipe de Paris, com 200 gols. Nesta temporada, porém, perdeu espaço justamente pela chegada de Icardi, emprestado pela Inter. O argentino soma 20 gols em 30 jogos, enquanto o uruguaio balançou as redes sete vezes em 22 partidas, muitas saindo do banco.

Com o vínculo com o PSG prestes a terminar, Cavani vem sendo especulado em diversos clubes, inclusive brasileiros, sendo que o era apontado com favorito para contratá-lo. Para vencer a disputa, a Inter deve oferecer um contrato de três temporadas ao atacante, que já está com 33 anos.

A contratação do artilheiro também seria uma forma de a equipe de Milão compensar a possível saída de Lautaro Martínez para o Barcelona. Icardi, por outro lado, daria um adeus definitivo à Inter, onde chegou em 2013 e marcou 124 gols.