Cavani ou Icardi: quem formará o trio do PSG com Mbappé e Di María na Champions?

Thomas Tuchel em dúvida sobre quem completará o time que enfrenta o Club Brugge, fora de casa

Que o deve jogar contra o com um 4-3-3 parece não haver nenhuma dúvida. Mas o questionamento fica por parte de quem deve começar o jogo como titular da equipe nesta terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Brugge e PSG se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília).

Tanto Kylian Mbappé quanto Edinson Cavani voltaram recentemente de lesão, o francês, inclusive, com uma ótima atuação nos minutos finais - quando entrou em campo - na partida contra o Nice. Mas os dois ainda não têm condições físicas de atuar os 90 minutos. Mesmo assim, Thomas Tuchel ainda considera escalá-los como titulares nesta terça-feira, 22.

De acordo com informações obtidas pela Goal, os dois participaram do último treinamento para o jogo, realizado já no Estádio Jan Breydel, na . Completaria o suposto trio de ataque inicial o artilheiro do PSG no último fim de semana, Ángel Di María.

Isso significaria que Mauro Icardi começaria a partida no banco de reserva, o que não deixa de ser uma surpresa. Ele foi titular nos últimos três jogos e deixou uma boa impressão em todos eles. Além disso, Cavani não joga pelo PSG desde 25 de agosto.

Neymar estaria apto para jogar esta partida após cumprir a suspensão de dois jogos imposta pela Uefa. Porém, o camisa 10 sofreu uma lesão durante amistoso da seleção brasileira e ainda deve perder alguns jogos do clube francês.

No meio de campo, quem deve substituir o lesionado Idrissa Gueye é Ander Herrera, que jogaria ao lado de Marquinhos e Marco Verratti. Na defesa não há nenhuma surpresa ou novidade.

O PSG deve ir a campo com:

Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimbepe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Mbappé, Di Maria e Cavani (ou Icardi).