Cavani, Giroud, Piatek e mais: as opções para ser o novo 9 do United

Com a lesão de Marcus Rashford, o Manchester United busca um jogador que possa substituir o seu goleador

Com uma fratura, Marcus Rashford, o maior goleador do , fica fora por ao menos seis semanas. O time inglês deve ir ao mercado atrás de alguém possa substituí-lo como camisa 9.

O Daily Mirror listou cinco possíveis nomes pelos quais o United estaria interessado para substituir sua estrela, são eles: Edinson Cavani, Olivier Giroud, Krysztof Piatek, Fernando Llorente e Paco Alcácer. Nenhum deles, porém, está passando por seus melhores momentos.

CAVANI

O uruguaio ficou fora por várias semanas, vítima de uma lesão, mas ainda é um goleador nato, que pode ser a solução para o time inglês. No entanto, outro três estão interessados no atacante, entre eles , e .

GIROUD

O francês é visto pelo Chelsea como um jogador a ser negociado, enquanto o United tem ele como uma das opções para o seu ataque. Giroud também está atrás de oportunidades de jogar para poder entrar na lista de convocados para a . Além do United, a também está interessada.

PIATEK

O atacante plonês está tendo menos oportunidades com a chegada de Ibrahimovic ao e o time tem interesse em negociá-lo. Assim como os outros, Piatek também interessa outros times da Europa.

FERNANDO LLORENTE

Outro jogador que pode vir da é o espanhol Fernando Llorente, já experiente na após três anos no futebol inglês, um no e dois no Tottenham.

PACO ALCÁCER

Por fim, Paco Alcácer, hoje no , também é opção para o United, mas seu ex-time, , também interessado, pode atrapalhar a ida dele à Inglaterra.