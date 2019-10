Cavani e Mbappé voltam a ser relacionados; os números do PSG com e sem a dupla

Dupla deve voltar no Campeonato Francês nesta sexta-feira diante do Nice; confira os números do clube com e sem os dois

Os torcedores do veem uns irem, e outros voltarem. Depois da notícia de que Neymar, lesionado durante o jogo da seleção brasileira contra a Nigéria, perderá quase um mês, pelo menos os franceses terão o retorno da dupla Mbappé e Cavani, recuperados de contusão.

Assim, contra o Nice, em partida válida pela décima rodada da Ligue 1, nesta próxima sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), o irá contar com duas de suas estrelas de volta. Mesmo que o trio de ataque dos sonhos dos parisienses, com Neymar, Mbappé e Cavani, não consiga atuar junto, o retorno da dupla já deve ajudar muito a construção ofensiva do clube.

Isto quem diz são os números. A Goal compilou os números do desempenho do PSG com e sem a dupla em campo. Confira:

COM A DUPLA ESTATÍSTICA SEM A DUPLA 3 JOGOS 6 2 VITÓRIAS 5 0 EMPATES 0 1 DERROTAS 1 8 GOLS FEITOS 9 2,7 MÉDIA DE GOLS FEITOS 1,5 2 GOLS SOFRIDOS 2 0,7 MÉDIA DE GOLS SOFRIDOS 0,3 14 FINALIZAÇÕES/JOGO 15,8 6 FINALIZAÇÕES SOFRIDAS/JOGO 8,7 69,3% POSSE DE BOLA 67,4% 17,3 CRUZAMENTOS/JOGO 12,5 6,7 CRUZAMENTOS SOFRIDOS/JOGO 6,8 80,9% PRECISÃO NOS PASSES 77,2% 88,7% PRECISÃO NOS PASSES NO ÚLTIMO TERÇO DO CAMPO 86,7% 11 FALTAS SOFRIDAS/JOGO 9,7 14,7 FALTAS COMETIDAS/JOGO 11

Os números mostram algo que fica claro ao ver as partidas do clube: com Mbappé e Cavani, o Paris Saint-Germain consegue dominar e envolver seus adversários muito mais tranquilamente do que sem a dupla. Com os dois, o PSG mantém mais a posse de bola, chuta menos ao gol, cadencia o jogo e permite sofre menos finalizações e cruzamentos em sua área.

Mesmo chutando menos ao gol, os parisienses tem um aproveitamento muito melhor, e marcam mais gols contando com a dupla. Um fator que mostra claramente como o PSG muda com a dupla é no número de cruzamentos, que sobe exponencialmente, na maior diferença com e sem os dois.

Com Mbappé em campo, a equipe pode se utilizar de sua velocidade para dar mais profundidade ao jogo e chegar mais a linha de fundo. Ao mesmo tempo, com Cavani, a equipe tem uma referência mais fixa, e tem um alvo melhor nos cruzamentos. Isso explica o crescimento nos números de bolas alçadas à área. Como ponto negativo, mesmo tendo permitido menos finalizações, o PSG sofre mais gols por média com os dois craques em campo juntos.