Cavani corre contra o tempo para achar um time antes da sua última Copa do Mundo

O uruguaio ainda procura um time e, aos 35 anos, precisa jogar para entrar em forma para a disputa do mundial no Qatar

Edinson Cavani está com pressa para resolver seu futuro. O mercado fecha em 1º de setembro, e as páginas do calendário continuam avançando e o uruguaio, que tem 35 anos e completará 36 em fevereiro, continua sem time. Ele ainda não encontrou um clube para se transferir e seu desejo é um time na Europa que lhe permita continuar jogando, acumulando minutos e assim poder chegar em forma à Copa do Mundo no Qatar, já que, com certeza, será a despedida do centroavante em uma Copa do Mundo.

O que está acontecendo com Cavani?

Depois de rejeitar a oferta do Boca Juniors para jogar no campeonato argentino, o uruguaio ainda espera uma oferta que o satisfaça. Um clube da Europa. E se possível, se puder escolher, da La Liga. No último mês houve especulações em diferentes meios de comunicação de que Cavani tem um acordo fechado com o Villarreal. O Submarino Amarelo não o tem como grande prioridade e apesar da informação de que o colocam na La Cerámica para a próxima temporada, não há acordo para o uruguaio, nem está fechado.

Em vez disso, há um clube espanhol que está tentando negociar a contratação do jogador. É o Valencia. No entanto, é uma operação muito complicada. Primeiro, porque o Valencia mal tem uma margem de "fair play" para poder assinar (cerca de 7-8 milhões de euros). Segundo, porque o Valencia teria que se livrar de Marcos André ou Maxi Gómez antes, para dar espaço ao uruguaio, que tem passaporte italiano, na margem salarial. E terceiro, porque se o clube espanhol pudesse resolver todas essas dificuldades, haveria a questão do salário dele. Cavani poderia concordar em diminuir muito suas reivindicações para caber em um salário de menos de 2 milhões líquidos por temporada, que seria o valor que se ajustaria aos parâmetros econômicos do Valencia.

Finalmente, haveria um problema que não é menor. Qual desempenho Cavani poderia oferecer aos 35 anos? Há quem acredite em Valencia que o uruguaio continuará marcando gols não importa quantos anos tenha e que, com a motivação da Copa do Mundo, ele seria um reforço de luxo para o técnico Gattuso. Há também quem considere que Cavani já deu o melhor que tinha e que sua chegada não acabaria sendo um salto de qualidade. De qualquer forma, o atleta continua com seu futuro no ar e ainda procura uma equipe. Veremos se o interesse do Valencia permanece firme ou se é apenas um rumor.