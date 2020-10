Cavani acerta ida para o Manchester United, que ainda não desiste de mais reforços

Atacante deve desembarcar na Inglaterra neste domingo (4) para realizar exames e assinar o novo vínculo

Cavani no ? Não. De acordo com informações obtidas pela Goal, Edinson Cavani já definiu o seu futuro e não será no .

O ex-jogador do é aguardado neste domingo (4) na para assinar com o um contrato de um ano, com a opção de renovação por mais 12 meses.

Sem clube desde a sua saída do PSG, em junho, o uruguaio teve o seu futuro apontado no Atlético de Madrid, , Grêmio e até mesmo o . No entanto, após muitos rumores, o jogador chegou a um acorco com o United, que busca um atacante para o técnico Ole Gunnar Solskjaer.

Correndo contra o tempo, uma vez que o mercado de transferências fecha na próxima segunda-feira (5), o clube inglês ainda busca fechar com Jadon Sancho, do , enquanto Ousmane Dembele, do , também está na mira.