Cavani a caminho do Atlético de Madrid? Jornal diz que está tudo certo

Uruguaio chegaria à equipe de Diego Simeone somente na próxima temporada; contrato seria para os próximos três anos

Edinson Cavani pode estar perto de assinar com o . Segundo a Sky Sport, o time espanhol teria fechado acordo de três anos com o atacante uruguaio, cujo o vínculo com o encerra em junho de 2020.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O veículo não confirmou se a chegada de Cavani poderá ser antecipada para a janela de transferência de janeiro, embora tudo aponte para uma operação projetada para a próxima temporada, quando o atacante terá total liberdade para deixar e encontrar um outro destino.

Mais artigos abaixo

Boatos nos quais ligam Cavani ao Atlético estão em destaque há vários anos. Agora, de acordo com a Sky Sport, a porta para a transferência foi aberta definitivamente, no entanto, na ausência de declarações oficiais, as perguntas seguem: O clube tem condições de pagar todo o salário de Cavani? O Atlético pode realmente ser capaz de incorporar o uruguaio em janeiro? O PSG permitirá a saída de Cavani? As respostas são incertas, até então.

Além do Atlético de Madrid, o Inter Miami, time da e de David Beckham, junto a , da , estão na lista das equipes interessadas ​​em contratar Edinson Cavani. O uruguaio, vale lembrar, deverá retornar a campo somente em 2020 devido a uma lesão.