A sessão de treino do Barcelona, nesta terça-feira, trouxe uma notícia positiva, depois que o astro holandês Frenkie de Jong retornou aos treinos coletivos.

O retorno do meio-campista holandês ao grupo representa um passo importante no caminho de sua recuperação da lesão no joelho que o afastou dos gramados nos últimos meses.

A conta oficial do Barcelona no Instagram comemorou o retorno de De Jong, escrevendo: "Frenkie volta aos treinos! Volta a participar dos treinos com o grupo! Bem-vindo de volta, Frenkie de Jong".









De Jong havia sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante a Copa do Mundo de 2026, e optou por fazer um tratamento conservador sem recorrer à cirurgia.

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O processo de recuperação foi longo e gradual, já que o jogador fez treinos individuais ontem, segunda-feira, antes que sua condição permitisse o retorno ao trabalho coletivo nesta terça-feira.

O retorno de De Jong é uma notícia especialmente positiva para o treinador Hansi Flick, mas sua reintegração aos treinos coletivos não significa que ele já esteja pronto para disputar partidas.

O Barcelona deseja evitar qualquer risco após a lesão que afastou o jogador dos gramados por cerca de quatro meses e, por isso, continuará lidando com cautela com o processo de seu retorno.

O retorno de Karim Adeyemi

Karim Adeyemi também retornou aos treinos do Barcelona, depois de encerrar sua participação com a seleção da Alemanha durante a data Fifa. O jogador foi titular nas duas partidas da Alemanha contra a Holanda e a Grécia, e atuou em ambas pela ponta direita.

Adeyemi disputou 80 minutos contra a Holanda e deu uma assistência em uma partida que terminou empatada por 1 a 1, antes de participar por 76 minutos contra a Grécia. Pelo Barcelona, o jogador começou três partidas como titular, nas quais marcou três gols e deu três assistências.