Caucaia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Cearense 2022

A bola finalmente vai rolar na decisão do Campeonato Cearense 2022! Nesta sexta-feira (22), Fortaleza e Caucaia se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 21h35 (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Estadual. A volta está marcada para o próximo domingo (24), também no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caucaia x Fortaleza DATA Sexta-feira, 22 de abril de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no streaming, vai transmitir a primeira partida da final do Cearense nesta sexta-feira, na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Invicto no Campeonato Cearense, o Caucaia confirmou a classificação à final ao empatar com Iguatu, no Estádio Morenão.

Líder da primeira fase do Estadual, com 30 pontos conquistados, (nove vitórias e sete empates) a equipe garantiu vaga direta nas semifinais.

Do outro lado, o Fortaleza entrou na competição na segunda fase e venceu o Pacajus nos dois jogos disputados. Na semifinal, o Leão eliminou o Ferroviário na Arena.

Como as equipes chegam

O Caucaia não disputou partidas oficiais antes da decisão com o Fortaleza. O último confronto oficial foi pela semifinal do Estadual, no dia 12 de março. De lá para cá, a equipe disputou três amistosos contra o Pacajus, o sub-23 do Ceará e um time amador do município. Aproveitamento de 100%.

Do outro lado, o Fortaleza vem de vitória sobre o Vitória por 3 a 0, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Antes, vinha de quatro derrotas consecutivas (para o Colo-Colo, Cuiabá, River Plate e Internacional).

Voltando a marcar e a vencer!



Nosso atacante Moisés destacou a importância do resultado e ressaltou o foco da equipe nos próximos objetivos.



Sexta-feira tem final! 👊🦁#FortalezaEC pic.twitter.com/2Ig1ZvhPZ3 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 21, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CAUCAIA

JOGO CAMPEONATO DATA Caucaia 2 x 0 Iguatu Cearense 6 de março de 2022 Iguatu 1 x 1 Caucaia Cearense 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Caucaia Cearense 24 de abril de 2022 18h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 17 de abril de 2022 Fortaleza 3 x 0 Vitória Copa do brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas