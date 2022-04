Caucaia x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Cearense 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (22) para Caucaia x Fortaleza, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, a partir das 21h35 (de Brasília), no Castelão. A volta está marcada para domingo (24), às 18h30.

Invicto no Estadual, o Caucaia garantiu a classificação à decisão após empatar com Iguatu, no Estádio Morenão, enquanto o Leão eliminou o Ferroviário na Arena.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo da decisão, o Fortaleza deve entrar em campo com o time misto após bater o Vitória por 3 a 0, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Além das duas competições, o Leão ainda tem pela frente a Libertadores e o Brasileirão.

Tinga, com contratura muscular na panturrilha direita, é desfalque certo.

Do outro lado, o Caucaia, que chega para a sua primeira decisão Cearense na história, não entra em campo há 40 dias para um jogo especial.

Possível escalação do Caucaia: Célio, Ceará, Roni Lobo, Tulio, Matheus; Wilker, Guto, Santos; Goiaba, Xandy, Iury Tanque.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef, Ceballos, Landázuri, Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Hércules, Matheus Vargas, Juninho Capixaba; Robson e Romarinho.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Tinga: lesionado

CAUCAIA:

sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O primeiro jogo da decisão entre Caucaia e Fortaleza será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, no streaming, nesta sexta-feira (23).