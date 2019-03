Exclusivo: Catar se esquiva sobre Copa com 48 times e admite álcool para torcedores

Fifa anunciou que Mundial de 2022 já receberia mais equipes, mas a organização local afirma estar preparada para 32 seleções

A polêmica do pode ser a primeira edição com 48 participantes. A Fifa anunciou nesta sexta-feira que o evento será ampliado para receber mais seleções. Entretanto, o Comitê Organizador Local (COL) não demonstra a mesma certeza.

Em entrevista exclusiva, o CEO da entidade, Nasser Al-Khater, afirmou que o país se prepara para receber um Mundial com 32 times, em vez da versão inchada apresentada por Gianni Infantino, o presidente da Fifa.

"O Estado do Catar se candidatou para receber uma Copa do Mundo de 32 seleções. O país ainda está aberto para o estudo de viabilidade. Agora, nós, como um esforço conjunto para organizar a Copa do Mundo, estamos trabalhando nos planos para uma Copa de 32 equipes no Catar. Com isso, acredito que em junho iremos saber qual a direção a ser tomada neste ponto, mas estamos trabalhando com a proposta de 32 times", disse.

O chefe do COL também falou sobre a questão das bebidas alcoólicas. O Catar é um país muçulmano, ou seja, um local em que o consumo de álcool é coibido. Segundo Al-Khater, porém, os torcedores que viajarem à nação do Oriente Médio poderão beber uma cervejinha.

"No que diz respeito às bebidas alcoólicas, trata-se de um tema que a imprensa sempre destacou. Sim, o Catar sempre foi um país conservador. No entanto, o Catar é um país hospitaleiro. A hospitalidade está no nosso DNA, e vamos assegurar que as pessoas que virão nos visitar ou que vivem aqui se sintam bem. Entendemos que faz parte das culturas de algumas pessoas beber álcool. O álcool é legal no Catar", afirmou.