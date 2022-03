Castanhal x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Castanhal, do Pará, e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (3), no Curuzu, a partir das 20h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida não será transmitida por nenhum serviço ou canal de TV.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Castanhal x Vitória DATA Quinta-feira, 3 de março de 2022 LOCAL Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo entre Castanhal e Vitória não será transmitido por nenhum serviço ou canal de TV.

MAIS INFORMAÇÕES

O Castanhal chega para esta partida da Copa do Brasil em altos e baixos no campeonato estadual, ocupando a 4ª posição, com 10 pontos conquistados em seu grupo. A equipe vem de uma derrota para o Águia de Marabá por 1 a 0.

Já o Vitória, que não se classificou para a Copa do Nordeste, vem de um bom começo de temporada no campeonato local. A equipe ocupa a 4ª posição, com nove pontos conquistados. Além disso, o time está há três jogos sem perder na competição, sendo dois empates e uma vitória.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CASTANHAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Tuna Luso 0 x 2 Castanhal Campeonato Paraense 17 de fevereiro de 2022 Águia de Marabá 1 x 0 Castanhal Campeonato Paraense 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Castanhal x Paysandu Campeonato Paraense 6 de março de 2022 11h (de Brasília) A definir Campeonato Paraense A definir A definir

VITÓRIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória da Conquista 0 x 1 Vitória Campeonato Baiano 13 de fevereiro de 2022 Vitória 0 x 0 Alagoinhas Campeonato Baiano 26 de fevereiro de 2022

Próximas partidas