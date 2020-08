Castanhal x Remo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes fazem o jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Castanhal e se enfrentam nesta quinta-feira (13) pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paraense, a partir das 20h (de Brasília), no estádio Mangueirão. A partida será transmitida pelo Premiere na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Castanhal x Remo DATA Quinta-feira, 13 de agosto de 2020 LOCAL Mangueirão (PA) HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Partida poderá ser acompanhada na TV e na internet (Foto: Divulgação Remo)

A partida será transmitida pela TV Tambaú, filiada do SBT na Paraíba, na TV aberta, e pelo Premiere na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Castanhal chega à semifinal jogando o favoritismo para o rival e tem todos os atletas disponíveis para o duelo. "Podemos sonhar. É possível fazer dois grandes jogos, isso pode nos aproximar de uma final e é o que nós iremos fazer para contrariar o favoritismo do nosso adversário", disse o técnico Artur Oliveira.

Mais times

Depois de vencer na estreia da Serie C, o Remo se volta para a semifinal do Parazão e se prepara para uma partida intensa. "Jogo difícil, uma boa equipe do Castanhal. Temos que tomar todos os cuidados possíveis e explorar os pontos que possamos tirar vantagem", analisou o goleiro Vinícius.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Castanhal: Paulo henrique; Magnum, Lucão, Lucas, PC Timborana, Samuel, Marcos, Keoma, Fazendinha,, Dioguinho, e Pecel.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Rafael Jansen, Mimica, Fredson e Marlon; Charles, Lucas Siqueira, Gelson, Julio Rusch e Eduardo Ramos; Gustavo Ermel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CASTANHAL

JOGO CAMPEONATO DATA Castanhal 1 x 0 Independente-PA Campeonato Paraense 4 de agosto de 2020 Castanhal 2 x 1 Tapajós Campeonato Paraense 1 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Castanhal Campeonato Paraense 20 de agosto de 2020 20h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 1 x 2 Remo 9 de agosto de 2020 Tapajós 1 x 3 Remo Campeonato Paraense 5 de agosto de 2020

Próximas partidas