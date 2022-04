Castanhal x Grêmio: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Valendo a liderança do grupo 10, o Grêmio enfrenta o Castanhal nesta quinta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Castanhal x Grêmio DATA Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Zezinho Magalhães - Jaú, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A gurizada Tricolor estreou na Copinha com vitória por 2 a 0 sobre o Mixto-MT.

Os primeiros gols de 2022 foram marcados por Kauan Kelvin e Zinho! Confira abaixo!



Boa, gurizada! 🇪🇪👊⚽️https://t.co/1LDhK0PX66 pic.twitter.com/rpkLRJOb1S — GrêmioTV (@gremiotv) January 4, 2022

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Estádio Zezinho Magalhães.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Favorito no grupo 10, o Grêmio entra em campo buscando se manter na liderança e com 100% de aproveitamento, depois de vencer o Mixto-MT por 2 a 0 na rodada de estreia da fase de grupos da Copinha 2022.

Do outro lado, o Castanhal, que venceu o XV de Jaú por 1 a 0, com gol de Samuel.

Provável escalação do Grêmio: Thiago Beltrame; Lucas Kawan, Gustavo Martins, Gustavo Marins (C) e Cuiabano; Pedro Cuiabá; Kaká (Ronald), Gabriel Silva e Rubens; Kauan Kelvin e Kevin.

Provável escalação do Castanhal: Xandão; Japa, Italo, Pietro e Rodrigo; Alison e Samuel; Arlen, Kauê e Danilo; Ruan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 APAFUT Gaúcho sub-20 3 de janeiro de 2022 Grêmio 2 x 0 Mixto-MT Copinha 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO XV de Jaú x Grêmio Copinha 9 de janeiro de 2022 16h30 (de Brasília)

CASTANHAL

JOGO CAMPEONATO DATA Tuna Luso 1 x 2 Castan Paraense sub-20 9 de dezembro de 2021 XV de Jaú 0 x 1 Castanhal Copinha 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas