Castán ironiza após título: "Agora vimos quem é o presidente do Flu"

Capitão do Vasco diz que tricolores já não iriam comparecer à final da Taça Guanabara

Vitória dentro e fora de campo. Assim os jogadores do Vasco estão comemorando o título após bater o Fluminense por 1 a 0 neste domingo (17), após muita indefinição sobre a presença da torcida no Maracanã.

E logo após o apito final, o capitão da equipe cruzmaltina, Leandro Castán, voltou a reclamar da confusão criada entre os dirigentes antes da decisão da Taça Guanabara e ironizou o presidente do Flu, Pedro Abad.

"Tem gente que quer aparecer mais do que deve. Poderia ter sido um jogo um pouco mais tranquilo, disputado. Infelizmente, tem gente que quer aparecer mais, todo mundo conheceu o presidente do Fluminense hoje. Ninguém sabia quem ele era até hoje", disse.

"Com todo respeito, mas vimos que seria um jogo de uma torcida só desde o início. Então, ele (Abad) quis atrapalhar. Mas a equipe do Fluminense, o Fernando Diniz, são muito bons, de muita qualidade", concluiu.

Com o título, o Vasco assegurou vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Agora, a equipe enfrenta o Serra-ES, na quarta-feira (20), em jogo da Copa do Brasil.