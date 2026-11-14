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Renzo Castagnini, diretor esportivo do Frosinone, fala sobre a campanha espetacular da equipe de Massimiliano Alvini na temporada e sobre as joias do clube, também de olho no mercado de transferências: Raimondo, Kvernadze e Palmisani.

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Entrevistado pela Radio Sportiva no dia de seu 70º aniversário, Renzo Castagnini, diretor esportivo do Frosinone, afirmou: "Os resultados obtidos até agora foram inesperados, mas o caminho é longo e difícil. O começo é bom, mas ainda temos uma subida pela frente. Confiávamos na equipe do ano passado, conquistamos um acesso importante, perdendo apenas três partidas. Chegaram jogadores fortes, alguns ainda estão se adaptando. Com a Clara Vista (o fundo de investimento que adquiriu 80% do clube), temos recursos e perspectivas".

Sobre Antonio Raimondo, atacante atualmente lesionado que marcou 9 gols em 10 partidas nesta temporada, entre a Serie A e a Copa da Itália: "Nós o contratamos depois de uma temporada sem gols. Acreditamos nele, mas seu impacto foi inesperado. É uma pena a lesão, mas vamos esperar por ele".

Sobre o mercado de janeiro: "Kvernadze e Palmisani? Estão sendo muito observados. Mas acho que ainda é cedo para eles. Além disso, acredito que manteremos todos em janeiro. Com a Clara Vista, temos condições para isso. Contratações? É difícil melhorar esta equipe, é preciso ter cuidado. Se surgir uma oportunidade, vamos aproveitá-la".