Cássio deve entrar no top-5 dos que mais jogaram pelo Corinthians neste sábado

Ídolo da Fiel, Cássio pode igualar Biro-Biro e entrar no Top-5 dos que mais vestiram a camisa do Timão neste sábado

Cássio está pronto para bater mais um recorde com a camisa do Corinthians. Neste sábado, contra o Atlético Goianiense, o histórico camisa 12 entrará para a especial lista de cinco jogadores que mais jogaram com a camisa do clube do Parque São Jorge.



O arqueiro entrará em campo pela 590ª vez com a camisa do Timão e vai empatar com Biro-Biro, meio-campista que marcou história nos anos 70 e 80, participante da Democracia Corinthiana e tetracampeão paulista (1979, 1982, 1983 e 1988).



Além de igualar Biro-Biro, existe a possibilidade de Cássio se tornar o segundo atleta que mais atuou pelo Corinthians ainda em 2022. O goleiro deve ultrapassar Zé Maria (598 jogos), Ronaldo Giovanelli (602) e Luizinho (606) e ficar atrás somente de Wladimir (806), aumentando ainda mais o seu legado.



Além da incrível marca de jogos disputados, Cássio também é um dos maiores vencedores da história do Corinthians. Desde 2012, quando chegou ao clube, o arqueiro conquistou nove títulos: Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).



Veja a lista dos jogadores que mais atuaram com a camisa do Corinthians: