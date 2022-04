Cássio desabafa: "De maneira nenhuma ia deixar o Corinthians na mão"

Alguns jogadores do Corinthians viveram dias de terror ao longo desta última semana, e um deles foi Cássio, ídolo e multicampeão pelo clube, que recebeu diversas ameaças de “torcedores”, inclusive algumas destinadas a sua esposa. Então, após a boa vitória deste domingo contra o Botafogo, por 3 a 1, o goleiro desabafou, se mostrou triste com os acontecimentos dos últimos dias e afirmou que não deixaria o clube na mão.

As ameaças começaram após a derrota na estreia da Libertadores, partida na altitude, é verdade, mas na qual a equipe apresentou um desempenho bem abaixo do esperado. Então, pessoas que se diziam torcedoras do Corinthians passaram a ameaçar jogadores e seus familiares, inclusive de morte.

Getty Images

E foi nesse clima que o elenco alvinegro embarcou para o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo, pela estreia do Brasileirão. Contando com Willian em tarde inspirada, o Timão abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo e depois apenas administrou o resultado para sair de campo com a vitória por 3 a 1. Após o jogo, Cássio falou sobre o episódio e desabafou.

“Difícil o que passei na semana, é uma coisa que foge do controle, para os outros pode parecer normal, mas não é normal o que aconteceu com minha esposa. Não desejo para ninguém, tem de se colocar no lugar das pessoas quando acontece uma coisa dessa.”

“Fiquei chateado com as pessoas envolverem meu nome com panela, com uma série de coisas, panelinha, time rachado, isso não existe no Corinthians. Pode perguntar ao presidente, ao Alessandro, ao nosso diretor e ao treinador mesmo. Falando de mim, é só vocês verem, tenho feito tudo o que o treinador pede, de jogar mais com os pés, então fico chateado”, disse o goleiro.

Após as ameaças, informações de que o camisa 12 teria pedido à diretoria para sair do clube começaram a circular. Mas Cássio também fez questão de esclarecer tudo.

"Respeito a crítica, sou ser humano, erro, mas jamais vou me sentir maior que a instituição. Tudo o que aconteceu com minha família e esposa, essas ameaças, a gente sente, não vou dizer que não sinto, que não fiquei chateado, mas é bola para frente, seguir trabalhando, tem coisas muito boas pela frente"

"Foi uma semana difícil, de repente outras pessoas não jogariam, mas eu de maneira nenhuma ia deixar o Corinthians na mão. Esse é um assunto que tem muitas pessoas dizendo coisas que teriam acontecido, reunião com meu empresário, que teve isso e aquilo, não teve. Tenho contrato com o Corinthians, amanhã ou depois não sei o que pode acontecer, ninguém sabe. Mas sou muito comprometido com o Corinthians, como sempre fui", acrescentou.