Cássio defende pênalti e é o grande destaque do Corinthians em empate pela Libertadores; veja notas dos jogadores

Na noite desta quarta-feira, o Corinthians foi até a Colômbia e ficou no empate em 0 a 0 contra o Deportivo Cali. Apesar do jogo sem gols, a partida foi bastante movimentada e as duas equipes conseguiram criar.

O grande destaque fica por conta de Cássio, que defendeu um pênalti e fez uma linda defesa para manter o zero no placar. Além do arqueiro, Jô e Du também se destacaram. Maycon e Fábio Santos, que foram bem sem a bola, erraram em lances cruciais da partida - veja notas abaixo.

Cássio: fez duas grandes defesas quando exigido e ainda defendeu um pênalti na metade da segunda etapa. Se não bastasse, exerceu o papel de capitão com uma defesa jovem. Nota: 9.5

Fagner: sem nota.

Lucas Piton: entrou em uma fria, substituindo um dos melhores jogadores do elenco e fora de posição. Foi bem, bastante seguro e deu uma possível assistência. Nota: 6,5.

João Victor: Algumas decisões erradas e erros de posicionamento. Erro quase gerou o gol do Cali no início do segundo tempo. Nota: 5,5

Raul Gustavo: Mais uma vez, fez uma partida segura e ajudou na saída de bola. No final, mostrou nervosismos e tomou um cartão bobo. Nota: 5.5.

Fábio Santos: Apesar do pênalti perdido e da chance desperdiçada, mostra que é o lateral titular na Libertadores. Salvou um gol e o Cali não conseguiu atacar pelo seu lado. Nota: 5.5

Du Queiroz: Um dos melhores em campo pelo lado do Corinthians. Marcou, ajudou na saída e fez bom jogo com Maycon. Nota: 6.5

Maycon: Sem a bola, como de costume, dominou o meio-campo da partida. Ligação fundamental entre defesa e ataque, mas perdeu um gol claro importantíssimo e errou o passe em lance que gerou o pênalti do Deportivo Cali. Nota: 6.

Giuliano: Papel tático importante, mas não apareceu muito com a bola. Jogo razoável no geral. Nota: 5.5.

Renato Augusto: entrou ligado e achou bons passes para Piton e Mantuan. Nota: 6.

Gustavo Mantuan: também foi importante sem a bola, mas perdeu duas chances importantes na primeira etapa. Nota: 5.5

Gil: Entrou no final da partida e pouco participou. Nota: 5.5

Gustavo Mosquito: Errou algumas decisões, mas participou demais do jogo e amarelou três jogadores do Cali. Nota: 6.

Willian: Como de costume, bagunçou e foi caçado, mas “sumiu” nos minutos finais. Nota: 5.5

Jô: Mais uma boa partida do atacante do Corinthians. Dominou o jogo com seus pivôs e quase fez um belo gol de cabeça. Nota: 7.5

Jr. Moraes: Entrou no final do jogo e sofreu um pênalti em uma das poucas participações. Se movimentou bastante e ajudou na marcação. Nota: 6