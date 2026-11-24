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Antonio Cassano voltou a falar sobre o Milan após a vitória por 5 a 1 em casa sobre o Frosinone, resultado que mantém o time na zona de classificação à Champions League. Como de costume, ele falou ao programa Viva El Futbol Official, com Nicola Ventola e Lele Adani: "O treinador está fazendo um grande trabalho. Mercado de transferências? Para o ataque, gosto muito de Tresoldi, do Bruges, que custa pelo menos 60 milhões, mas acho que o time precisa de um meia-atacante. Lá na frente, já tem Ramos, que é um grande craque".

Depois, deu um conselho a Cardinale e Amorim: "O Milan também precisa de um zagueiro de alto nível e de um jogador para atuar pela esquerda. São essas as posições que precisam de reforços".

Em seguida, criticou Massimiliano Allegri, ex-treinador do Milan, e Igli Tare, ex-diretor esportivo. O assunto foi Alphadjo Cisse: "No ano passado, mandaram ele embora por desespero: que me desmintam! Ele foi para o Catanzaro e agora voltou, está jogando muito bem. Fico feliz por ele. No ano passado, Allegri e Tare disseram que ele não podia jogar na Serie A. Não vamos nos esquecer disso"