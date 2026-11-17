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É o Antonio Cassano de sempre: nunca óbvio e sempre mordaz com quase todos os ex-colegas. Desta vez, o alvo foi Ronaldinho. O ex-camisa 99 do Milan criticou a ação de marketing do Ravenna, protagonista, na tarde de domingo, do clássico que venceu contra o Forlì, com Ronaldinho em campo aos 46 anos.

"Parto de um princípio: respeito Ronaldinho como pessoa e como jogador. Coloco-o entre os cinco maiores da história, ao lado de Messi, Maradona, Ronaldo Fenômeno e, provavelmente, Pelé. Ronaldinho é um dos cinco melhores jogadores da história, teve uma carreira espetacular, ganhou tudo o que havia para ganhar e fez algo único e maravilhoso, com uma qualidade sem igual. Mas preciso separar isso do que vou dizer agora, porque são duas coisas muito diferentes. Tenho um respeito enorme por determinadas pessoas, tiro o chapéu para Ronaldinho sob todos os pontos de vista, mas o que ele fez outro dia, para mim, foi algo feio, feio, feio de se ver. Aos 46 anos, naquelas condições, não entendi o que foi fazer lá... Fez isso porque tem uma relação com Cipriani, que é amigo dele? Fez isso porque lhe deram muito dinheiro? Fez isso por... não sei... Para mim, foi uma palhaçada".