Casos de Covid-19 viram adversários para o Grêmio na luta pela sobrevivência na Libertadores

O time irá com vários desfalques para a partida decisiva diante do Independiente del Valle

O Grêmio confirmou que o lateral esquerdo Diogo Barbosa testou positivo para Covid-19. Com isto o jogador é mais um desfalque para a partida desta quarta-feira (14) contra os equatorianos do Independiente Del Valle, no jogo de volta da terceira fase da Libertadores.

Os laterais Vanderson e Victor Ferraz e os zagueiros David Braz e Emanuel também testaram positivo e são desfalques para os próximos jogos. O técnico Renato Portaluppi, que testou positivo na semana passada, está em isolamento, se recuperando.

A lista de ausências ainda conta com o meio campista Pinares, que foi vetado pelo departamento médico por um desconforto muscular na coxa. Já o zagueiro Ruan, que foi expulso na partida disputada no Paraguai, cumpre suspensão automática.

Para amenizar tantas ausências, o auxiliar técnico Alexandre Mendes contará com os retornos do zagueiro Kannemann, do volante Maicon, do meia Jean Pyerre e do atacante Pepê. Todos foram liberados pelo departamento médico.

Quem se classificar no confronto entre Grêmio x Independiente Del Valle, entra no Grupo A da Libertadores, com Palmeiras, Universitário, do Peru, e Defensa y Justicia, da Argentina. Na ida, os gaúchos foram derrotados por 2 a 1 e precisam de pelo menos um triunfo por 1 a 0 no Brasil para avançar.

O time que for eliminado irá disputar a Copa Sul-Americana, ingressando no Grupo H, com Aragua, da Venezuela, La Equidad, da Colômbia, e Lanús, da Argentina.