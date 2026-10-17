Facundo Bernal, jogador do Real Betis, corre o risco de ser suspenso por no mínimo quatro partidas, após ser expulso durante o confronto com o Barcelona, em razão de um entrevero com Lamine Yamal que terminou com o atleta do Betis desferindo duas cabeçadas no rosto do astro da equipe catalã, conforme consta na súmula do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Além do gol anulado de Giovani Lo Celso no primeiro tempo, a partida teve um episódio polêmico no início da segunda etapa, depois que o jogador do Betis, Valles, derrubou Fermín López com força. Lamine Yamal entrou para defender o companheiro, antes que a situação evoluísse para um entrevero entre os jogadores, no qual Bernal agiu com violência contra o atleta do Barcelona, levando o árbitro a mostrar o cartão vermelho.

De Burgos Bengoetxea explicou em sua súmula: "Aos 54 minutos, o jogador Facundo Bernal Cruz, número 6, foi expulso pelo seguinte motivo: durante um confronto, este jogador segurou seu adversário pelo pescoço e lhe deu duas cabeçadas consecutivas no rosto, enquanto a bola não estava em jogo. O jogador adversário não precisou de assistência médica e conseguiu completar a partida".

Punição que pode chegar a 12 partidas

Segundo o que consta na súmula, Bernal pode receber uma suspensão de no mínimo quatro partidas, com base no artigo 103 do regulamento disciplinar, que prevê punição para a agressão a outra pessoa sem causar lesão, caso ocorra durante a paralisação do jogo ou longe da bola, de modo que seja impossível interferir, com suspensão de 4 a 12 partidas.

O fato de o jogador do Barcelona não ter sofrido lesão ganha importância na definição da punição, já que a pena poderia variar entre 6 e 15 partidas caso a agressão tivesse resultado em lesão, de acordo com o que consta na súmula.

Por outro lado, o jogador pode tentar se beneficiar da aplicação do artigo 130, referente à violência durante o jogo, o que poderia abrir a porta para uma punição mais branda, entre duas e três partidas. Essa possibilidade, no entanto, parece menos provável diante da redação clara da súmula do árbitro, que afirmou que a agressão ocorreu enquanto a bola estava fora de jogo.

Outro episódio envolve o treinador do Betis

Os episódios polêmicos não pararam na expulsão de Bernal, já que a súmula do árbitro também incluiu uma referência a uma atitude de Manuel Fajardo Mateo, treinador do Real Betis, em relação ao quarto árbitro, Alejandro Clemente Ortuño.

A súmula registrou que "após a revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR) no primeiro tempo, o treinador do Real Betis Balompié, senhor Manuel Fajardo Mateo, chutou a bola que estava na área do quarto árbitro, o que fez com que ela atingisse sua perna e causasse uma lesão leve".

Esse episódio pode resultar em punição ao treinador, caso ele esteja registrado oficialmente de forma que permita sua responsabilização disciplinar. Se não for o caso, a punição pode recair sobre o próprio clube, na forma de multa financeira em razão do incidente.