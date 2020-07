Caso venda Dembélé, Barcelona terá de pagar 20 milhões de euros ao Borussia Dortmund

Caso o clube catalão aceite alguma proposta pelo francês, uma cláusula prevê que o Borussia ganhe mais uma bolada

Se conseguir vender Ousmane Dembélé, o Barça terá que pagar 20 milhões de euros ao . É o que explica o jornal alemão Bild , de acordo com uma cláusula vigente no contrato do atacante francês com o clube catalão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O jovem de 23 anos vem sendo especulado em clubes como o e o , além de não ter conseguido apresentar o mesmo futebol dos tempos de nos Blaugranas. Lesionado , pode ser vendido para "respirar novos ares".

Mais times

Sem Sancho, United avalia investida em Dembélé.



O Manchester United tem Jadon Sancho como principal objetivo. Porém, pela dificuldade imposta pelo Borussia Dortmund, o clube inglês já busca alternativas. E um dos nomes é Ousmane Dembélé, do , segundo The . [UOL] pic.twitter.com/AD9NMLcDo5 — nada clubista (de 🏡) (@ClubistaNada) July 9, 2020

De acordo com o Bild , na época da negociação, o Barcelona concordou em pagar cerca de 40 milhões de euros em variáveis ao Borussia, além de 105 milhões fixos. Metade deste valor já foi pago, depois do atacante ter completado 50 partidas pelo clube e ter participado de duas edições da Liga dos Campeões. Assim, faltariam mais 20 milhões.

O problema é que uma cláusula no contrato do jogador afirma que, se o Barça quiser vender Dembélé, terá que pagar 100% dos variáveis, mesmo aqueles que não tenham sido atingidos. Ou seja: se o clube vender o atleta por 80 milhões de euros, terá que pagar os 20 milhões variáveis que o Borussia Dortmund ainda não recebeu.

Nesta temporada, o francês atuou em apenas nove partidas, sendo quatro pela Liga dos Campeões e cinco na , depois de sofrer várias lesões parecidas. Contratado para ser um dos substitutos de Neymar, não conseguiu brilhar e chegar a um bom nível pelos culés.

Do mesmo modo que uma negociação poderia ser um novo começo para Dembélé, também representaria o Barcelona abrindo mão de um jogador que já foi considerado um dos mais promissores do planeta, mas não foi bem utilizado na Catalunha .

Dembélé pelo Borussia Dortmund:



🚶🏾‍♂️50 jogos

⚽️ 10 gols

👟 22 assistências



Um talento perdido. pic.twitter.com/5noyvsoDdS — Na Redonda (de 🏡) (@onaredonda) June 2, 2020

Não existe um consenso: o francês foi superestimado na época da contratação? A instabilidade do Barça o prejudicou? Existe algum problema com lesões crônicas ? Só o tempo dirá.