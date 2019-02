Caso Sala: autoridades recuperam corpo dos destroços do avião

Autoridades do Reino Unido confirmaram a recuperação após o avião ter sido encontrado no fim de semana

Um corpo foi recuperado com sucesso dos destroços do avião que caiu no Canal da Mancha com o atacante do Cardiff City, Emiliano Sala, a bordo.

No entanto, a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB), não divulgou a identidade do corpo retirado da aeronave, que pode pertencer ao jogador argentino ou ao piloto, David Ibbotson.

"A identificação é um assunto da polícia e das autoridades forenses", disse Jack Short, da AAIB, ao 'La Nación'.

Mais artigos abaixo

Os destroços do avião foram encontrados no domingo (3) a noroeste da ilha de Guernsey, a 63 metros de profundidade.