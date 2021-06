Caso Robinho: empresa cobra R$ 250 mil do Santos, perde na justiça e prepara recurso

Empresa cobra R$ 250 mil do Santos depois de trabalho para gerenciar crise por causa da contratação do atacante, perde na justiça e prepara recurso

O caso envolvendo a frustrada contratação de Robinho, no fim do ano passado, ainda rende no Santos. A empresa Press Futebol Clube Assessoria e Consultoria LTDA acionou o clube na justiça cobrando R$ 250 mil pelos serviços prestados para gerenciar a crise em meio à repercussão negativa do acordo com o atleta de 37 anos, condenado por assédio sexual na Itália. Em 21 de junho passado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido da empresa de comunicação. O responsável pela assessoria informou à Goal que recorrerá da decisão.

De acordo com o documento obtido pela Goal, em 11 de outubro passado, o responsável pela empresa, Fernando Mello, enviou uma proposta comercial de sua assessoria com valor total de R$ 250 mil, que deveria ser pago integralmente em caso de rescisão sem justa causa, conforme cláusula 5.5.2 do instrumento particular. Dois dias mais tarde, o então presidente do Santos, Orlando Rollo, confirmou o acordo por meio de mensagem no WhatsApp: "Está contratado", escreveu na ocasião.

A empresa alega que entrou em contato diário com funcionários do clube e representantes do atleta Robinho para fazer a gestão de crise e lista alguns trabalhos que teriam ocorrido, como orientação de suspensão do contrato entre Santos e Robinho, redação de inúmeras notas oficiais em nome do clube, interlocução junto aos órgãos de imprensa, media training do atleta e respectivos advogados para as entrevistas, acompanhamento do atleta nas entrevistas concedidas aos programas Papo com Benja e UOL, contratos de assessoria de imprensa e patrocinadores. Os advogados da Press FC alegam que isso impediu que o réu tivesse prejuízo de mais de R$ 20 milhões com a perda de patrocínios.



Robinho concedeu entrevista em outubro do ano passado ao portal UOL (Foto: Frame UOL)

A assessoria de imprensa tentou a assinatura do contrato aceito por Orlando Rollo por meio de Whatsapp em 19 de outubro de 2020. Porém, na ocasião, recebeu negativa do departamento jurídico do Santos. Foi enviada uma notificação extrajudicial posteriormente e iniciada uma ação na 10ª Vara Cível de Santos.

O Santos, por sua vez, alega que o valor é astronômico e, por isso, não havia contratado a autora do processo. O clube considera também que é abusiva a cobrança de R$ 250 mil, que corresponderia a cinco meses de serviço prestado.

O TJ-SP nega o pedido da Press FC e alega que "não há prova segura de que houve ajuste, com plena adesão a todos os seus termos, a ponto de se justificar reconhecimento de responsabilidade pelos pretendidos R$ 250 mil". O juiz do caso aponta um diálogo de mensagem entre o então mandatário do Santos, Orlando Rollo, e a agente Marisa Alija Ramos em que a advogada diz para "esquecer" a contratação da empresa de assessoria de imprensa.

A decisão diz que julga improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da causa.