'Caso Newcastle': clubes da Premier League se juntam e pedem reunião de emergência

Após a compra dos Magpies por fundo de investimentos saudita, os outros 19 clubes da Premier League pediram uma reunião emergencial para discutir caso

Os outros 19 clubes da Premier League pressionam a liga local por causa da compra do Newcastle United por um fundo de investimentos da Arábia Saudita. A preocupação é que a aquisição dos Magpies cause um dano à marca do campeonato.

A alegação dos clubes britânicos é que o fundo de investimentos é controlado pelo governo da Arábia Saudita. O responsável por controlar o fundo, Yasir Al-Rumayyan, foi indicado para o cargo em 2015 por Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro do país e acusado de crimes contra jornalistas, suprimir direitos civis e outros abusos ditatoriais.

A informação sobre a insatisfação dos outros 19 integrantes da Premier League foi divulgada pelo jornal The Guardian neste sábado (9). Os clubes pretendem realizar uma reunião emergencial no decorrer da próxima semana para discutir o caso.

Grupos de direitos humanos alegam que a ideia do governo saudita é fazer o que é chamado de "sportwashing", que significa usar o esporte como uma forma de esconder ações que governos não querem que fique conhecidas pelo restante do mundo. O PSG, que pertence ao governo do Qatar, e o Manchester City, ligado a um grupo dos Emirados Árabes Unidos, são citados como exemplos. A ONG Anistia Internacional enviou um alerta à Premier League sobre a operação, iniciada há um ano e meio.