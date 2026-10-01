O caso Negreira entrou em uma nova fase no âmbito europeu, depois que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou ter recebido os documentos apresentados pelo Real Madrid a respeito das investigações relacionadas ao Barcelona, em um dos desdobramentos mais relevantes ligados ao processo no último período.

A Uefa confirmou, nesta quinta-feira, que recebeu do Real Madrid "uma grande quantidade de documentos" relacionados à investigação em andamento sobre o Barcelona no caso de José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol.

A entidade europeia esclareceu, em comunicado oficial, que já recebeu esses documentos, destacando que seus inspetores de ética e disciplina também os obtiveram para analisá-los dentro do processo de revisão em curso do caso.

O Real Madrid havia preparado, há vários meses, um relatório extenso que inclui os diversos documentos relacionados ao caso Negreira, que gira em torno dos pagamentos recebidos por empresas ligadas ao ex-dirigente da arbitragem espanhola por parte do Barcelona.

Segundo o jornal "Marca", o Real Madrid trabalhou no último período para levar o caso ao âmbito internacional, especialmente diante da falta de grandes avanços no plano doméstico, já que o clube busca que os órgãos esportivos europeus analisem os desdobramentos do processo.

O jornal espanhol esclareceu que o Real Madrid normalizou suas relações com a Uefa e se aproxima do mesmo com a Associação de Clubes Europeus, enquanto o clube continuou a reforçar, durante suas conversas, a necessidade de tratar o caso Negreira no âmbito europeu.

O comunicado da Uefa significa que os documentos apresentados pelo Real Madrid passam a integrar agora o material que será submetido à revisão por parte dos órgãos competentes da entidade, sem que o comunicado inclua o anúncio da abertura de um procedimento disciplinar oficial contra o Barcelona até o momento.

Os últimos passos do Real Madrid no caso remontam a junho passado, quando o clube anunciou oficialmente o envio de uma carta aos órgãos disciplinares da Uefa, na qual pedia a retomada dos procedimentos disciplinares que a entidade europeia havia iniciado anteriormente contra o Barcelona. O Real Madrid disse, na ocasião, que apresentou provas que, em sua visão, reforçam os indícios relacionados aos pagamentos contínuos do Barcelona a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, e considerou que o caso representa, em seu ponto de vista, um risco gravíssimo para a integridade das competições.

A Uefa já havia aberto, de fato, uma investigação sobre o Barcelona em março de 2023, quando anunciou a nomeação de inspetores de ética e disciplina para investigar a possível existência de uma violação dos regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol em razão do caso Negreira.

O caso gira em torno dos pagamentos recebidos por Negreira e por empresas ligadas a ele por parte do Barcelona ao longo de muitos anos. De acordo com os dados constantes no processo de investigação, os pagamentos ultrapassaram 7,5 milhões de euros entre os anos de 2001 e 2018, em troca de relatórios relacionados à arbitragem, enquanto o Barcelona nega ter cometido qualquer irregularidade e afirma que os pagamentos foram em troca de serviços de consultoria e relatórios técnicos sobre os árbitros. As investigações também apontaram que não ficou comprovado que Negreira tenha pago dinheiro a árbitros para influenciar nos resultados das partidas.











